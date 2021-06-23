

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о позиции штатов по «Северному потоку — 2» и призвал Берлин предпринять шаги по «снижению рисков» от трубопровода для Украины, заявили в госдепе.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул продолжающееся противодействие со стороны США газопроводу «Северный поток — 2″, и призвал Германию предпринять конкретные шаги по снижению рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой госдепа по итогам встречи.

Блинкен и Меркель также обсудили противодействие вызовам со стороны РФ и Китая.

Minval.az