

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить российского лидера на встречу с лидерами Евросоюза. Идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом 23 июня сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на компетентные источники в дипломатических кругах.

По информации FT, такое предложение было выдвинуто послами Германии и Франции на состоявшемся в среду заседании комитета постоянных представителей ЕС. Как уточняет издание, германские власти полагают, что состоявшаяся 16 июня встреча президентов России и США в Женеве может стать отправной точкой для стабилизации отношений Запада с Кремлем.

Minval.az