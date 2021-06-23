Министерство обороны Великобритании заявило, что ее эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, отвергнув заявления Москвы о предупредительной стрельбе. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в среду в Twitter в связи с инцидентом, произошедшим ранее в районе полуострова Крым.

«Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — отмечается в сообщении.

«Мы полагаем, что русские проводили учебные стрельбы в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы», — заявили в пресс-службе министерства.

Minval.az