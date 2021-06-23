Власти Ирана остановили попытку диверсии в здании Организации по атомной энергии страны. Эти данные раскрыл телеканал Press TV со ссылкой на источники в силах безопасности.

Отмечается, что злоумышленники не причинили материального ущерба. Во время инцидента никто не пострадал. Источники телеканала утверждают, что жертв избежали благодаря жестким мерам безопасности.

Сейчас проводится расследование по факту диверсии. Происшествие расценивают как попытку «воспрепятствовать мирной ядерной деятельности» Ирана.

Minval.az