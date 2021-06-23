Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/06/23 12:29
Раздел: Мир
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