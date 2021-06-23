Китайские ученые из военно-морского медицинского университета в Шанхае заставили самцов крыс выносить и родить потомство. Как сообщает китайское издание Global Times, это стало возможным благодаря сложной операции.

Мужская беременность у грызунов проходила в несколько этапов. Сначала ученые соединили кровоток кастрированного самца с кровотоком самки для поддержания его организма гормонами. Для этого животным сделали продолжительные разрезы на коже и сшили между собой попарно. Затем через восемь недель самцам пересадили матку другой женской особи. После восстановления обоим животным подсадили эмбрион на ранней стадии развития. Детенышей извлекли при помощи кесарева сечения на 21 день.

Из всех эмбрионов выжило лишь 3,68 процента: шесть самцов смогли выносить 10 крысят. Ученые уверены, что данный эксперимент подтверждает способность самца млекопитающего выносить потомство, а результаты работы могут оказать «глубокое влияние на репродуктивную биологию». Однако некоторые ученые сомневаются в практической пользе исследования, отмечая, что участвующие в эксперименте животные по сути являются самками.

Minval.az