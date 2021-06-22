

Власти Соединенных Штатов заблокировали интернет-порталы иранских телеканалов Press TV и Al Alam. Соответствующее уведомление появляется во вторник при попытке зайти на сайты этих СМИ.

«Домен был заблокирован правительством США в соответствии с ордером <…> в рамках правоохранительных действий Управления экспортного контроля Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли и Федерального бюро расследований (ФБР)», — утверждается в уведомлении.

Аналогичное сообщение выходит при попытке зайти на портал телеканала Al Massira, который принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах».

В ФБР и Минторге США пока не прокомментировали случившееся.

Госдепартамент пока также не комментирует появившиеся ранее сведения о блокировке интернет-порталов иранских телеканалов, заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«На данный момент нам нечего сказать по этому поводу», — сказал он в ответ на вопрос журналиста. «Насколько я понимаю, министерство юстиции в скором времени предоставит некоторые сведения по этому вопросу», — отметил Прайс.

Minval.az