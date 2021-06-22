

Мятежники из движения «Талибан» с начала наступательной операции в мае взяли под контроль более 50 районов Афганистана и, вероятно, готовят операции по захвату столиц ряда провинций.

Об этом сообщила во вторник спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс.

Она проинформировала СБ ООН о том, что «в результате проходящей с начала мая интенсивной наступательной операции, более 50 районов в Афганистане попали под контроль талибов».

Она пояснила, что во многих случаях речь идет о районах, расположенных в непосредственной близости от административных центров провинций. «Это наталкивает на мысль о том, что талибы занимают позиции, чтобы затем попытаться захватить эти административные центры, когда завершится вывод иностранных войск», — цитирует Лайонс «Интерфакс».

Лайонс призвала мировое сообщество оказать влияние на талибов, чтобы они искали решения проблем на переговорах с афганскими властями, а не на поле боя.

В Афганистане 34 провинции, которые делятся на почти 400 районов. Еще до нынешней наступательной операции талибов поступали сообщения о существенных военных успехах движения «Талибан». Оно контролирует обширные территории в Афганистане. Как правило, речь идет о малонаселенных частях страны.

Minval.az