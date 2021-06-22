

В ООН увидели возрастающую роль ядерных вооружений в национальных стратегиях безопасности. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу, передает ТАСС.

«Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны», — подчеркнула замгенсека. Она заявила, что наибольшее беспокойство у ООН вызывает возможность эскалации и неверного восприятия действий сторон.

Среди причин подобной тенденции Накамицу назвала наращивание многополярного ядерного порядка, напряженность в отношениях между странами и гонку ядерных вооружений. «Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение транспарентности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться», — заключила она.

Замгенсека понадеялась, что ядерные державы договорятся о ликвидации вооружений. По ее словам, это лучший способ устранения рисков ядерного конфликта.

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