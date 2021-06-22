Команды береговой охраны Турции спасли 100 беженцев у побережья районов Дидим и Кушадасы юго-западной турецкой провинции Айдын, пишет Anadolu.
Надувная лодка и плот с беженцами были направлены греческими катерами в территориальные воды Турции.
Команды береговой охраны прибыли на помощь беженцам в Дидиме после того, как получили сигнал SOS.
На борту лодки находился 51 беженец.
На спасенном у берегов Кушадасы плоту, также выдворенном греческими силами, находились 49 беженцев.
После проведения соответствующих процедур беженцы были доставлены в Управление миграции.