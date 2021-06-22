Министерство обороны Украины сообщило, что в понедельник на борту британского ракетного эсминца HMS Defender был подписан меморандум о реализации совместных военно-морских проектов. Это уже второй британский военный корабль, пришвартовавшийся в Одесском порту за последние недели. Британскую сторону представлял Джереми Куин, заместитель государственного секретаря Министерства обороны Великобритании, отвечающий за оборонные закупки. С украинской стороны документ подписал глава Совета безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Великобритания и Украина будут совместно строить и проектировать военные суда, а Лондон поможет украинцам модернизировать верфи.

Minval.az