Бывший президент США Дональд Трамп в начале пандемии предлагал высылать больных коронавирусом в тюрьму Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщается в книге репортеров газеты The Washington Post Ясмин Абуталеб и Дэмиана Палетты «Сценарий кошмара», передает Mirror.

Политик искал способы борьбы с распространением вируса в стране. В книге сказано, что на заседании в Белом доме в феврале 2020-го ему пришла идея использовать американскую тюрьму на Кубе для изоляции зараженных граждан. Авторы утверждают, что Трамп спросил помощников: «Разве у нас нет собственного острова? А что насчет Гуантанамо?»

Репортеры отмечают, что сотрудники аппарата Белого дома помешали бывшему президенту реализовать его идею.

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