В африканской стране Мали французские военнослужащие подверглись нападению боевиков. Ранения получили шестеро военных и четверо мирных жителей, в том числе ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на данные французского Генштаба во вторник, 22 июня.

Инцидент произошел накануне рано утром в окрестностях передовой оперативной базы в Гросси. Автомобиль с террористами-смертниками атаковал машину сил операции Бархан, которые в тот момент выполняли разведывательную миссию по обеспечению безопасности.

Уточняется, что военные и граждане Мали пострадали, когда автомобиль с террористами взорвался рядом с французским бронетранспортером.

В районе Госси расположена крупная база сил операции Бархан, откуда ведутся антитеррористические операции вплоть до границы с Буркина-Фасо.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию Бархан для борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции Сервал, которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. В нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тысяч человек.

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