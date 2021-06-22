Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал людям, отказывающимся прививаться от коронавирусной инфекции, что их могут задержать. Об этом он заявил во время еженедельного брифинга, сообщает CNN.

«Не поймите меня неправильно, в этой стране кризисная ситуация, чрезвычайное положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину», — сказал филиппинский лидер.

По словам Дутерте, граждане, не желающие вакцинироваться против COVID-19, своими действиями только усугубляют ситуацию.

«Если вам не сделают прививку, уезжайте с Филиппин», — подчеркнул президент.

Антипрививочники, как добавил Дутерте, могли бы покинуть страну и уехать «в Индию или Америку». Еще в будущем могут появиться списки людей, продолжающих отказываться от вакцины.

Дутерте считает «глупыми людей, которые не желают делать прививки».

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