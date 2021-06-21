

Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса «дельта», он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант «дельта». Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость», — сказала она на брифинге в понедельник.

По словам представителя ВОЗ, вариант «дельта» вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.

Minval.az