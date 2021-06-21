

Вакцина AstraZeneca вызвала больше смертей в Австралии, чем COVID-19. Об этом сообщает USA Today.

«Главный санитарный врач Австралии Пол Келли призвал соотечественников, получивших прививку от COVID AstraZeneca, «не откладывать» получение второй дозы, даже несмотря на то, что с вакциной в Австралии было связано больше смертей, чем с COVID», — говорится в сообщении.

По мнению Келли, преимущества AstraZeneca в борьбе с COVID-19 «значительно перевешивают» риски развития синдрома свертывания крови, который зафиксирован у некоторых при вакцинировании.

Minval.az