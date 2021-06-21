Количество случаев заражения коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, число летальных исходов – седьмую неделю подряд, заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Во всем мире количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 сокращается уже восемь недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Это хорошие новости, но количество новых инфекций и смертей остается высоким во всем мире», — сказал глава ВОЗ на брифинге.

Он добавил, что на прошлой неделе было зарегистрировано более 2,5 миллиона случаев COVID-19 и почти 64 тысячи смертей. «Это 250 случаев и 6 смертей каждую минуту, о которых нам известно», — добавил гендиректор организации.

Minval.az