Анталья ожидает около десяти тысяч российских туристов во вторник после возобновления авиасообщения, заявил РИА Новости глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз в понедельник.

Авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

«На данный момент на завтра 33 рейса – это примерно 10 тысяч туристов. В последующие дни эта цифра будет увеличиваться и дойдет, надеюсь, до прибытия 20-25 тысяч российских гостей в день. В следующие 4 месяца могут приехать около четырех миллионов туристов из России. Россияне составляют (в этом году) 40% всех туристов в провинции Анталья», — сказал собеседник агентства.

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