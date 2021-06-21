Bank of America Corporation, транснациональный инвестиционный банк, заявил, что цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель в 2022 году на фоне роста спроса на международные путешествия.

Прогноз является самым высоким среди ведущих мировых финансовых институтов и организаций. Согласно отчету банка, мировое потребление нефти будет по-прежнему превышать предложение в 2022 году, поскольку восстановление экономики после пандемии COVID-19 привело к увеличению потребления топлива и сокращению инвестиций в новое производство из-за экологических проблем, сообщает Bloomberg. .

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