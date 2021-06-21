Семь стран Европы, включая Сербию, присоединились к декларации Совета Евросоюза, предписывающей блокировать небо для белорусских самолетов, говорится в публикации на сайте объединения.

Сообщается, что вместе с Сербией к соглашению присоединились и другие страны-кандидаты на вступление в блок: Северная Македония, Черногория и Албания. Кроме того, его поддержали также Норвегия, Лихтенштейн и Исландия, входящие в европейскую экономическую зону. Все страны заявили, что их национальная политика будет проводиться в соответствии с запретом Совета.

Minval.az