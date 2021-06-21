Самолет бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи вернули стране спустя более восемь лет. Все эти годы он проходил техобслуживание за границей, пишет издание Libya Observer.

Лайнер компании Airbus (A340-213) находился во Франции с августа 2012, а перед возвращением на родину его также отправили в Турцию — там прошел заключительный этап техобслуживания.

Лайнер вернули 20 июня, его встречал премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба и несколько других официальных лиц. Премьер заявил, что Франция фактически захватила самолет после свержения Каддафи, объяснив это финансовыми и административными проблемами. Однако теперь ливийская сторона оплатила всю сумму, в которую обошлось техобслуживание.

Дбейба подчеркнул, что возвращение самолета особенно важно для суверенитета Ливии: в связи с этим он пообещал вернуть еще 15 конфискованных судов. Теперь судьбу лайнера должны решать жители страны.

Minval.az