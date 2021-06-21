Катар допустит на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года только привитых от коронавируса болельщиков. Об этом Associated Press сообщил премьер-министр страны Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани.

По словам политика, к моменту старта турнира массовая вакцинация будет проводиться во многих странах мира. Он также подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры о возможности закупки одного миллиона доз вакцины для тех фанатов, кто приедет в страну на матчи мундиаля, но еще не будет привит.

Во время пандемии в Катаре зарегистрировано почти 221 тысяча случаев заражения и 585 смертей.

Ряд европейских стран призывает бойкотировать чемпионат мира в Катаре из-за нарушения прав иностранных рабочих. По подсчетам газеты The Guardian, за время подготовки турнира скончалось более 6,5 тыс. мигрантов, работавших на строительстве стадионов, отелей и других объектов. Больше всего скончалось граждан Индии — 2,7 тыс. человек, ещё 1,6 тыс.— из Непала, 1 тыс.— из Бангладеш, более 800 — из Пакистана и чуть более 550 — из Шри-Ланки. Ранее правозащитные организации неоднократно сообщали о нарушении прав рабочих на этих стройках и о плохих условиях труда там, в частности в 2015 году Amnesty International опубликовала данные о 441 погибшем за год на этих стройках и нарушении прав рабочих.

Мировой чемпионат пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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