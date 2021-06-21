Индийский штат Махараштра заявил о 20 случаях заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции, названным «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Об этом сообщил глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Т. П. Лахан телеканалу India TV.

По информации ВОЗ, штамм коронавируса B.1.617 был зафиксирован в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра. В последнее время он был выявлен во множестве стран.

«Мы нашли «дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», — уточнил Лахан.

Ранее были обнаружены три подвида этого штамма — B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3, а новый подвид отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Как поясняли индийские медики, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.

Пять случаев инфицирования новым штаммом были зарегистрированы в портовом городе Ратнагири, при этом у двух зараженных не было никаких симптомов. В результате для сдерживания распространения COVID-19 власти создали зоны сдерживания.

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