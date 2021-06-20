Крокодил напал на ребенка на отдельной зоне на пляже в курортном городе Канкун, в Мексике, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Noticias Cancun.

По словам родителей, крокодил неожиданно выскочил из мангровых зарослей, схватил зубами за руку восьмилетнего ребенка и попытался утащить его под воду.

Спасти ребенка смогли родители — они сумели догнать рептилию, прежде чем крокодил утащил ребенка в море. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Высказывается предположение, что крокодил мог попасть на пляж из-за непрекращающихся ливней, которые затопили ближайшие лагуны — обычное место пребывания этих рептилий.

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