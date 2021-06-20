

«Выборы, проходящие сегодня в Армении, естественно, это право армянского народа на выбор. Но надеюсь, что руководство, которое придет к власти после выборов, извлечет урок из допущенных ошибок и поймет, что единственный путь к миру в регионе заключается в налаживании хороших отношений с соседями».

Об этом заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что есть возможность осуществить много проектов, и наибольшую выгоду получит от этого Армения.

«Из-за ошибочной политики, проводившейся в прошлом, Армения отстала в развитии от других стран Южного Кавказа. Армения должна отказаться от ненависти и подумать о налаживании хороших отношений с соседями», — цитирует его АПА.

М.Чавушоглу подчеркнул, что в этом случае возможна поэтапная нормализация отношений с Арменией.

Minval.az