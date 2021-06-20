

Канада осудила Иран за катастрофу самолета Международных авиалиний Украины и неспособность провести надлежащее расследование трагедии, которая произошла в январе 2020 года. Об этом в субботу, 19 июня, заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ІКАО) в Монреале, передает Укринформ.

Он отметил, что Иран несет ответственность за безопасность собственного воздушного пространства.

«Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответ после», — сказал Альгабра.

Министр добавил, что Иран не принял всех практических мер по предотвращению трагедии.

По его словам, Канада намерена вскоре предложить ІКАО принять ряд изменений в правила проведения расследования авиационных инцидентов.

Напомним, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет якобы был случайно определен как «вражеская цель». В результате погибли 176 человек.

Добавим, Иран заявил о начале выплат семьям жертв рейса МАУ. Власти страны утверждают, что некоторые родственники погибших пассажиров уже получили по 150 тысяч долларов. А вот Украина такую сумму компенсации отвергла.

Minval.az