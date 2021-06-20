

Вашингтон продолжит вести с Тегераном переговоры о возвращении США к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), из которого страна вышла в 2015 году во время президентства Дональда Трампа.

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа, комментируя результаты президентских выборов в Иране, на которых одержал победу председатель Верховного суда Исламской Республики, консерватор Эбрахим Раиси.

По словам представителя Госдепа, переговоры на тему ядерной сделки с Ираном в Вене уже достигли «значительного прогресса» и Вашингтон намерен и дальше двигаться по этому пути. «Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим обсуждения по поводу взаимного возвращения к СВДП», — подчеркнули в Госдепе.

Вместе с тем в Вашингтоне отметили, что выборы, прошедшие в Иране, не являлись «честным и свободным избирательным процессом». От участия в них были отстранены многие влиятельные политики в Иране.

Minval.az