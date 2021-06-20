

«В настоящее время специалисты проводят полный анализ карт. Параллельно эта работа осуществляется практически также на территории. Поэтому сейчас еще слишком рано озвучивать какие-либо цифры, высказывать мнение о том, в какой степени карты соответствуют стандартам. И речь идет не только о картах заминированных участков Агдама, а вообще, об анализе всех имеющихся в наличии минных карт”.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, комментируя появившуюся в социальных сетях информацию о том, что часть карт заминированных территорий Агдама, переданной Арменией Азербайджану, оказалась лишь на 50, а другая — на 20-30 процентов достоверной.

“Еще раз повторю, что результаты в этом направлении будут регулярно обнародоваться по мере их достижения”, — цитирует А.Эйвазова АПА.

Minval.az