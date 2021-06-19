Военно-морские силы Турции вскоре получат на вооружение современные крылатые противокорабельные ракеты Atmaca отечественного производства, передает «Анадолу».

Крылатые ракеты с радиусом действия в 220 км в ходе испытания точно поразили надводную цель условного противника на расстоянии до 250 км.

Боеприпасы разработки компании ROKETSAN оснащены системой трехмерного планирования траектории полета, что позволяет им огибать географические преграды, в том числе острова. Кроме того, система Atmaca позволяет нескольким крылатым ракетам достигать цели в одновременном режиме.

Все алгоритмы программного обеспечения новых боеприпасов разработаны турецкими специалистами. Крылатая ракета после запуска летит на высоте до пяти метров над поверхностью воды, но может опускаться и до трех метров.

С ноября 2016 года по сегодняшний день проведено более 20 тестовых пусков Atmaca, что позволило усовершенствовать крылатую ракету.

Контракт на серийное производство противокорабельных ракет турецкого производства был подписан 29 октября 2018 года.

До конца текущего года ROKETSAN на вооружение ВМС Турции поступят первые серийные ракеты Atmaca. Ими также оснастят также отечественные фрегаты проекта MİLGEM.

Minval.az