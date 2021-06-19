На оборонном предприятии под городом Чачак в Сербии второй раз за месяц прогремели взрывы, сообщило национальное телевидение Сербии.

«Сильный взрыв произошел около 20.00 под Чачаком, вслед за ним несколько поменьше. Над фабрикой «Слобода» виден дым», — кратко сообщило нацтв.

При взрыве на оборонном предприятии под городом Чачак в Сербии травмы получили двое сотрудников, число не окончательное, сообщил портал газеты Blic.

«При взрыве два работника фабрики получили легкие травмы, один из них доставлен в больницу города Чачак. На месте работают экстренные службы, число пострадавших может быть не окончательным», — сообщило издание.

Minval.az