В Турцию из КНР доставлены еще 5 млн доз вакцины против коронавируса нового типа CoronaVac, произведенной китайской компанией Sinovac. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Турции, распространенном в субботу.

Очередная партия препарата прибыла в Стамбул на грузовом самолете авиакомпании Turkish Airlines (THY).

На прошлой неделе в Турцию было доставлено 3 миллиона доз вакцины CoronaVac.

В общей сложности за последние 10 дней в страну доставили 8 миллионов доз вакцины китайского производителя.

Прохождения соответствующих проверок вакцины из новой партии будут разрешены к применению.

Minval.az