Внук британской королевы Елизаветы II, герцог Кембриджский Уильям обвинил герцогиню Сассекскую Меган в «похищении брата». Об этом пишет британский историк и биограф Роберт Лейси в новой книге «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда», отрывок из которой приводит издание The Sun.

По словам Лейси, принц Уильям убежден в том, что Меган Маркл следует тайному плану, по которому хочет «похитить» его брата принца Гарри из семьи и настроить его против родственников. Помимо этого, герцог Кембриджский обвинил ее в «подрыве некоторых драгоценных принципов монархии».

Также Лейси упомянул, что Уильям чувствует себя «обиженным и преданным», а его жена Кейт Миддлтон «с самого начала опасалась Маркл». Узнав об этом, принц Гарри обиделся на брата и перестал отвечать на его звонки.

Кенсингтонский дворец отказался комментировать утверждения писателя.

Minval.az