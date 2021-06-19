Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу «на полях» дипломатического форума в Анталии, стороны обсудили возможности усиленного сотрудничества военно-морских сил двух стран и безопасность на Черном море.

«Министры отдельно обсудили возможности усиленного сотрудничества военно-морских сил Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО, и в целом взаимодействие государств ради безопасности на Черном море», — сообщает пресс-служба МИД Украины в субботу.

Стороны также обсудили подготовку к 10-му заседанию Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также совместного заседания министров иностранных дел и министров обороны двух стран.

Кулеба выразил благодарность за решительную поддержку Турцией членства Украины в НАТО, которую турецкая сторона выражала в ходе подготовки и во время проведения саммита альянса.

Чавушоглу со своей стороны заверил, что Турция будет и впредь всеми способами поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, и принял приглашение Кулебы осуществить осенью этого года визит на Украину с целью обсуждения всего комплекса украинско-турецких стратегических отношений.

Minval.az