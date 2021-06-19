В Мьянма существует угроза полномасштабной гражданской войны из-за обострения противостояния между военными, оппозицией и этническими группами. Об этом заявила спецпосланник генсека ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер в субботу, 19 июня.

«Столкновения охватывают регионы страны, даже ее центральную часть и те территории, на которые распространялось заключенное в 2015 году всеобщее перемирие. Риск полномасштабной гражданской войны реален», — сказала Шранер Бургенер.

Она подчеркнула, что конфликт уже приобретает международное измерение, так как столкновения идут в регионах, граничащих с Китаем, Индией и Таиландом. Около 10 тысяч человек перешли через границу в соседние страны, еще примерно 175 тысяч покинули свои дома, но пока остаются на территории Мьянмы.

Ранее международные наблюдатели заявили, что выборы в Мьянме в 2020 году прошли без фальсификаций. Выборы прошли свободно и без заметных нарушений, поэтому их результаты должным образом представляют волю населения, подтвердили международные наблюдатели.

Minval.az