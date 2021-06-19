Во Франции в ночь на субботу полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать порядка 1,5 тыс. человек, пришедших на незаконную вечеринку во время комендантского часа, несколько человек получили ранения, в том числе и сами полицейские, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в поле неподалеку от города Редон на западе Франции, где сотни молодых людей собрались на несанкционированную рейв-вечеринку. Полиция попыталась разгонять участников вечеринки, поскольку в стране пока действует комендантский час. На это у сотрудников правопорядка ушло более семи часов: участники вечеринки вели себя агрессивно, бросали в полицейских булыжники и бутылки со взрывчатыми смесями.

Один из участников вечеринки, 22-летний молодой человек, потерял руку в ходе столкновений. Предположительно, он поднял некий предмет с земли, который в тот же момент разорвался.

В разгоне вечеринки принимали участие порядка 400 полицейских, из них двое в больнице.

Комендантский час во Франции, действующий более восьми месяцев в ночное время суток, отменяется с 20 июня.

Minval.az