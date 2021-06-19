Президент Турции Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей о возобновлении авиасообщения с Турцией.

«С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран. Решение России мы оцениваем позитивно», — сказал Эрдоган, выступая в Анталье.

Он добавил, что возобновление авиасообщения с Россией стало итогом дипломатических контактов и успешной работы министерства культуры и туризма Турции.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

Minval.az