Власти Испании намерены отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице. Такое заявление сделал премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес во время встречи с бизнесменами в Барселоне.

«Я хотел бы сделать очень важное объявление для 47 миллионов граждан нашей страны. Я хотел бы сообщить вам, что в следующий четверг мы проведём внеочередной Совет министров, на котором мы собираемся предложить отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице», — цитирует его слова «Лайф» со ссылкой на El Pais.

Minval.az