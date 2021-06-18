Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши выразил обеспокоенность в связи с процессом вывода американского контингента из Афганистана.

«К данному процессу следует подходить с большой ответственностью. Мы обеспокоены тем, что в Афганистане могут повториться события 1990-х годов, если вывод войск не приобретет систематический характер и не будет сопровождаться мирным процессом», — сказал глава пакистанской дипломатии в беседе с агентством «Анадолу» на полях Дипломатического форума в Анталье.

Комментируя мирный процесс в Афганистане, Куреши заявил, что Исламабад хочет, чтобы в эту страну пришел мир, стабильность и процветание.

При этом глава внешнеполитического ведомства Пакистана акцентировал внимание на том, что переговоры между США и движением «Талибан» в Дохе и межафганские переговоры в Афганистане реализованы по инициативе Пакистана.

«Считаю, что в вопросе Афганистана необходимо разделение ответственности. Пакистан уже играет свою роль в этом вопросе. Однако главную роль должны сыграть афганские лидеры. Они должны принять совместное решение относительно своего будущего и обсудить то, какой они видят будущую конституцию Афганистана, а также, какие права готовы предоставить женщинам и другим слоям населения. Пакистан лишь может создать возможность для этого. Мы не можем указывать им, что делать. Афганистан — независимая и суверенная страна», — сказал глава МИД (цитата по «Анадолу»).

Комментируя процесс вывода иностранного контингента из Афганистана и роль Анкары в дальнейшем обеспечении безопасности страны, Курейши сообщил, что Исламабад нисколько не беспокоится по этому вопросу, поскольку речь идет о Турции.

«Неважно, будут ли это турецкие военные, МИД или администрация, мы нисколько не переживаем по этому поводу. Турция — член НАТО, а Североатлантический альянс принял решение уйти из Афганистана. Эрдоган сделал заявление (по этому вопросу). С целью прояснения ситуации планирую провести встречу с главой МИД Турции. Также я могу затронуть эту тему на приеме, организованном от имени турецкого главы государства», — отметил Курейши.

По его словам, несмотря на отмену Стамбульской конференции, министры иностранных дел Турции, Афганистана и Пакистана провели трехстороннюю встречу.

«Я хочу знать, каким видит будущее турецкая сторона. Турция — важная региональная держава. Мы проводим регулярные встречи», — сказал глава МИД Пакистана.

При этом Курейши сообщил, что Исламабад был проинформирован о решении США вывести свои войска.

«Конечно же, они не могут там оставаться вечно. Мы всегда говорили: «Уходите, но пусть ваш уход будет систематизирован», — отметил Курейши.

Minval.az