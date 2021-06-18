Турецкая противокорабельная ракета Atmaca успешно поразила надводную цель в виде корабля во время последнего испытания перед поступлением на вооружение армии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем аккаунте в Твиттер.

По словам главы государства, решающий тестовый запуск был произведен сегодня.

«Стальной меч нашей Родины, противокорабельная ракета Atmaca, впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания сегодня перед тем, как попасть в арсенал вооруженных сил. Желаю успехов нашим вооруженным силам и нашему флоу», — написал турецкий лидер.



Minval.az