

Европейские СМИ озабочены усилением российской частной военной компании «Вагнер», которая присутствует уже в большинстве стран Африки.

Так, эксперты французской Le Figaro рассуждают о возможности влияния ЧВК из России в Сахеле (регион континента), протянувшемся от Атлантики до побережья Красного моря, где россияне вынуждены идти наперекор интересам Франции.

В частности, «вагнеровцы» вольготно чувствуют себя в Ливии, воюя за возглавляемую Халифой Хафтаром ЛНА. В этой североафриканской стране бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют Сирт и базу Аль-Джуфра.

В Чаде повстанческие отряды Фронта перемен и согласия также приняли помощь частных военных структур РФ. Мали еще два года назад подписала соглашение с Россией об использовании ЧВК «Вагнера». Наемники проникли и в ЦАР, которая стала «российским плацдармом» на континенте.

«Вагнеровцы» обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго… Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента», — отмечает французское издание.

Таким образом, Россия мечтает вернуть в Африке то влияние, которым здесь пользовался в свое время Советский Союз. Для этого негласно используются наемные военнослужащие частной военной компании, продвигающей интересы Москвы. Взамен россияне готовы предоставить к услугам африканских режимов все необходимое: оружие, политическую поддержку, боевую подготовку и т.д.

В то же время французские эксперты сомневаются в широком влиянии «Вагнера» в Сахеле, поскольку для обеспечения безопасности на такой обширной территории у бойцов из России не хватит средств и усилий. Политические условия стран региона также не слишком благоприятны для «превращения Сахеля в ЦАР».

Minval.az