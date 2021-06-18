Дрон-камикадзе Alpagu прошел успешные испытания со снарядом в Турции.

Об этом сообщил в Twitter глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции профессор Исмаил Демир, передает «Анадолу».

Дрон-камикадзе разработан инженерами турецкой компании STM, запускается с земли посредством модульного ствольного контейнера.

Испытания прошли на полигоне «Аксарай». Дрон пробыл в воздухе около 10 минут, отслеживал цель и успешно поразил ее.

Благодаря высокой маневренности дрон оставался невидимым вплоть до момента нанесения удара.

Дрон Alpagu предназначен как для разведки и поражения целей вне прямой видимости с высокой точностью.

Благодаря сравнительно небольшому весу, дрон может переноситься одним человеком.

Управление интеллектуального комплекса может быть как автономным, так и удаленным.

Благодаря системе обработки изображений и алгоритмов, систему можно эффективно использовать днем ​​и ночью против статических или мобильных целей.

Кроме того, дрон оснащен функциями прекращения полета или самоуничтожения.

Дрона-камикадзе Alpagu имеет уникальную электронную систему безопасности боеприпасов, вооружения и стрельбы, высокий боковой угол обзора.

Система может обнаруживать, отслеживать и классифицировать объекты в реальном режиме времени.

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