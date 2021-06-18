Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели.
«Условия для этого пока не сложились», — заявил он в эфире телеканала BFMTV.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО пока не созрели.
«Условия для этого пока не сложились», — заявил он в эфире телеканала BFMTV.
Дата: 2021/06/18 11:03
Раздел: Мир
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