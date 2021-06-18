Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал, какое качество российского коллеги Владимира Путина ему импонирует, сообщает ТАСС.

«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли. Он слушает и отвечает. Идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере», — сказал Пармелен.

По словам швейцарского лидера, Путин всегда предпочитает переходить к сути и «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом».

Комментируя саммит РФ—США в Женеве, Пармелен сказал, что всего через несколько минут беседы Путина и Байдена он ощутил, что «между ними, между людьми, все идет нормально».

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