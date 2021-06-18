Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, передает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын выступил на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК), где проанализировал политику новой американской администрации по отношению к Пхеньяну.

«Генеральный секретарь (Ким Чен Ын — ред.) подчеркнул необходимость подготовки как к диалогу, так и к конфронтации (с США — ред.), в особенности всесторонней подготовки к конфронтации для того, чтобы защитить достоинство нашего государства», — цитирует северокорейского лидера ЦТАК.

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