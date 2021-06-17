Работы по восстановлению сектора Газа, разрушенного в результате израильских атак, начнутся в июле, а необходимые материалы будут поступать в регион через территорию Египта, а не Израиля. Об этом сообщил заместитель министра труда и жилищного строительства Палестины в секторе Газа Наджи Серхан по итогам пятидневного визита палестинской делегации в Египет.

По его словам, на восстановление Газы потребуется приблизительно 3 миллиарда долларов.

Заместитель министра отметил, что палестинская делегация пришла к согласию с Каиром в вопросе поставок материалов, необходимых для восстановления Газы. Обе стороны согласились с тем, что поставка необходимых для восстановления Газы материалов должна осуществляться через Египет, а не Израиль, сообщил Серхан.

По его словам, в ходе визита состоялась встреча с представителями египетской разведки и Синайской торгово- подрядческой компании, состоялся обмен мнениями относительно того, какие материалы необходимы для восстановления сектора Газа и как будет использоваться предложенная поддержка.

«Египетской делегации было представлено досье, в котором мы выделили приоритетные направления — электроснабжение, образование, здравоохранение, инфраструктуру, сельское хозяйство, экономику и жилые объекты. В свою очередь техническая делегация Египта провела инспекции в Газе на прошлой неделе и на месте определила необходимые потребности», — отметил Серхан, слова которого приводит «Анадолу».

Касаясь темы привлечения к восстановительным работам иностранной рабочей силы, замглавы ведомства сообщил, что Египет полностью осознает масштабы безработицы в Газе и что палестинская сторона полна решимости восстанавливать Газу собственными руками с привлечением молодежи.

По его словам, под председательством вице-президента египетской разведки была создана Высшая комиссия для управления финансовой поддержкой и это также указывает на тот факт, что Каир придает большое значение восстановлению.

«Соглашение о восстановлении Газы» (GRM), подписанное между ООН, Израилем и Палестиной после войны 2014 года, осталось в прошлом. Израиль отложил вопрос, касающийся восстановления Газы посредством указанного в соглашении механизма», — добавил Серхан.

Minval.az