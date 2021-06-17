Прокуратура просит приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году.

Кроме того, прокуратура потребовала в отношении Саркози еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штрафа в размере 3750 евро, отмечает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

На заседании суда во вторник Саркози заявил о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.

Судебный процесс по этому делу начался в марте, однако слушания были перенесены из-за болезни адвоката одного из обвиняемых и возобновились 20 мая.

Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.

В рамках этого дела предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози — в нелегальном финансировании избирательной кампании. В отношении других 13 подсудимых прокуратура запросила наказание от 18 месяцев тюрьмы до 4 лет тюремного заключения условно.

Это не первый процесс во Франции, на котором в числе подсудимых оказывает бывший президент страны. Суд Парижа 1 марта признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому «делу о прослушке» и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор, и, таким образом, предстоит новое судебное разбирательство.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы.

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