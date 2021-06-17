Президент США Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время двусторонней встречи не достигли договоренности по вопросу приобретенных Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, условившись продолжать консультации. Об этом сообщил в четверг помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов по итогам европейского турне руководителя вашингтонской администрации.

«Что касается С-400, они [Байден и Эрдоган] обсудили это. Договоренности не было достигнуто. Было решено продолжать диалог по С-400, — отметил он (цитата по ТАСС). — Обе команды [президентов двух стран] займутся этим вопросом после встречи».

Как добавил Салливан, президенты «подробно обсудили» предложение Турции обеспечивать безопасность международного аэропорта в Кабуле после вывода вооруженных сил НАТО из Афганистана. «Президент [Байден] и президент Эрдоган договорились, что будут взаимодействовать с целью добиться этого. Президент Эрдоган указал, что для этого ему потребуется определенная поддержка. И президент Байден пообещал, что эта поддержка будет оказана, — указал помощник американского лидера. — Президент Эрдоган выразил удовлетворение этим. И они вдвоем попросили свои команды проработать окончательные детали».

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