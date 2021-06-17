«Мы с Байденом хотим продолжить наши отношения в духе союзничества и стратегического партнерства», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов во время своего визита в Баку.

«У нас есть большой потенциал для сотрудничества с Соединенными Штатами во всех сферах, от Сирии до Ливии, от борьбы с терроризмом до энергетики, от торговли до инвестиций. Мы стремимся полностью реализовать этот потенциал, используя существующие механизмы между нашими странами», он сказал.

Касаясь разногласий между США и Турцией по F-35 и С-400, Эрдоган отметил, что они обсуждали этот вопрос во время встречи с президентом США в рамках саммита НАТО, добавив, что американской стороне не стоит ждать от Турции каких-либо новых шагов в этой связи.

Президент Турции заявил, что его страна решила свои вопросы по F-35.

«Мы просили у вас «Patriot», но вы нам его не дали, напротив забрали те, которые были у нас. Что мы должны были делать в таком случае? Мы должны были позаботиться о себе», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что обсуждения с США по всем вопросам, связанным с оборонной промышленностью, и совместные шаги будут продолжены.

«На следующем этапе наш министр иностранных дел, министр обороны и министр оборонной промышленности встретятся со своими американскими коллегами для реализации этого процесса», — добавил он.

Заявив, что Джо Байден намерен посетить Турцию, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что дата еще не назначена, но во время встречи в Брюсселе американский президент выразил такое желание.

Minval.az