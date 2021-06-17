

Китайская компания ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, по итогам прошлого года оказалась в убытке на 45 млрд долларов.

Отмечается, что преимущественно это произошло из-за корректировки бухгалтерского учета, а частично убытки вызваны более высокими расходами на компенсационные выплаты работникам. Об этом ByteDance сообщила в письме, которое разослала сотрудникам.

При этом выручка компании увеличилась за год более чем в два раза, до 34,3 млрд долларов. А число активных пользователей на всех платформах ByteDance по состоянию на декабрь составило около 1,9 млрд.

Minval.az