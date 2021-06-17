

Турция рассматривает Россию в качестве потенциального партнера по разработке и созданию собственных ракет среднего класса, сообщил глава национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.

«Мы пока еще не на том уровне чтобы самостоятельно строить такие ракеты. Мы, конечно, над этим работаем, но пока нам понадобится международная кооперация. В этом плане Россия могла бы стать хорошим партнером. В ходе наших переговоров это мы тоже обсуждаем», – приводит РИА «Новости» заявление Йылдырыма на конференции GLEX.

Ракета грузоподъемностью от 2 до 4 тонн и стартовой массой около 300 тонн понадобится Турции, чтобы запускать ее с космодрома, который будет построен в одной из приэкваториальных стран.

Сейчас Турция ведет переговоры с тремя странами, на территории которых она хотела бы построить космодром, сообщил Йылдырым. При этом сами страны он не назвал, но уточнил, что космодром должен быть на берегу моря и находиться близко к экватору. По его словам, при взгляде на карту понятно, о каких государствах идет речь.

Глава турецкого агентства уточнил, что в планах использовать космодром для предоставления коммерческих пусковых услуг.

По словам Йылдырыма, к 2029 году, когда планируется отправка турецкого ровера на Луну, у страны уже будут технологии, чтобы полностью самостоятельно изготовить подобную ракету.

В начале года турецкий лидер Тайип Эрдоган представил национальную космическую программу. Он предложил отправить в космос первого гражданина страны, построить собственный космодром и отправить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат, а ближе к концу десятилетия – полноценный луноход.

Minval.az